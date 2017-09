Griff zur Macht

Es ist ein interessanter, wenn auch nicht überraschender Blick hinter die Machtkulissen, den österreichische Medien dieser Tage gewähren. In ihrer aktuellen Ausgabe veröffentlichte die Wochenzeitung Falter Dokumente aus dem engsten Umfeld von Sebastian Kurz, der im Mai dieses Jahres die konservative Volkspartei (ÖVP) handstreichartig übernommen hatte. In den teils vor mehr als einem Jahr geschriebenen Papieren ist die Strategie für die Machtübernahme des Zirkels um Kurz in der ÖVP und in weiterer Folge in Österreich durch Neuwahlen und Eroberung des Bundeskanzleramtes skizziert. Für den Zeitpunkt »ein Jahr« nach »Übernahme« des Parteivorsitzes listen die Autoren der internen Dokumente sogar den Punkt »Output 100 Tage Regierung« – man war also bereits Monate, bevor Kurz die ÖVP übernahm, sicher, dass der Plan funktionieren würde.

Teil des Konvoluts sind auch Dossiers über die beiden Herausforderer im Wahlkampf, den sozialdemokratischen Bundeskanzler Christ...