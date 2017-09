Der Paulus-Effekt

David Kertzer, Pulitzer-Preisträger von 2015, hat die tiefe Verstrickung des Vatikans mit dem italienischen Faschismus in seinem 2014 erschienenen Werk »The Pope and Mussolini« (in deutscher Übersetzung 2016 unter dem Titel »Der erste Stellvertreter: Papst Pius XI. und der geheime Pakt mit dem Faschismus«) klar dokumentiert und konnte dabei erstmals auch auf Quellen aus dem vatikanischen Archiv zurückgreifen. Karlheinz Deschner hat die Kollaboration der Catholica mit allen Faschismen schon ein halbes Jahrhundert zuvor in seinem Buch »Mit Gott und den Faschisten« historisch belegt. Faschismus sichert einer herrschenden Klasse mit Gewalt die Macht, wenn freie Wahlen eine sozialistische oder kommunistische Partei zu einer starken Kraft werden lassen, die das Privateigentum an Produktionsmitteln in Frage stellt. Die Kirchen als wichtige Ideologieträger haben den Faschismus im letzten Jahrhundert unterstützt, aber gibt es auch einen Zusammenhang zwischen kirch...