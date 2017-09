Krudes Sammelsurium

Auch in diesem Jahr treten zur Bundestagswahl verschiedene extrem rechte, rassistische, nationalistische und andere Kleinstparteien an, die krude Ansichten vertreten. Die neofaschistische NPD hat in den vergangenen Wochen ihre Wahlkampfaktivitäten verstärkt. Auf ihren Plakaten, die unter dem Motto »Heimat verteidigen« stehen, macht sie erwartungsgemäß vor allem gegen Flüchtlinge und deren Unterstützer mobil.

Der Landesverband Baden-Württemberg der ebenfalls offen neofaschistischen Partei »Die Rechte« wirbt zur Bundestagswahl mit einem »25-Punkte-Programm«, welches offensichtlich an das gleichnamige Papier der NSDAP erinnern soll, das 1920 von Adolf Hitler im Münchner Hofbräuhaus vorgestellt worden war. »Die Rechte« tritt darin für den »Erhalt des deutschen Volkes mit all seinen Traditionen, Bräuchen, Sprachen und anderen Eigenarten« ein und macht mit den Schlagworten »Heimat, Familie, Identität« gegen eine »derzeitig in Deutschland betriebene volksfeindli...