Rotlicht: Deutsche Misere

»Das ABC der Teutschen Misere« sollten die Zuschauer 1950 in der von Bertolt Brecht vorgenommenen Bearbeitung des »Hofmeisters« lernen, einem Drama des Sturm und Drang-Dichters Jakob Michael Reinhold Lenz. Im Epilog des Stücks, in dem einem Hauslehrer übel mitgespielt wird, heißt es: »Betrachtet seine Knechtseligkeit / Damit ihr euch davon befreit!« Brecht bot dem deutschen Publikum an, sich lachend von seiner Vergangenheit zu verabschieden, also nicht nur vom Faschismus, sondern überhaupt von der autoritären Tradition Preußen-Deutschlands.

Unter der deutschen Misere verstanden Marxistinnen und Marxisten seit Franz Mehring und dessen »Lessing-Legende« (1892) die Summe einiger politisch-ideologischer Besonderheiten der deutschen Geschichte im Unterschied zu anderen Ländern, vor allem zu dem wirtschaftlich fortgeschrittenen England und dem politisch fortgeschrittenen Frankreich. Dort waren die bürgerlichen Revolutionen erfolgreich, während der große Aufstan...