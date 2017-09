Unter dem Sozialhilfeniveau

Hunderttausende neue Wohnungen pro Jahr. Diese Forderung richtete der DGB am Dienstag nachmittag in Berlin an die kommende Bundesregierung. Wenige Tage vor der Bundestagswahl wies der Gewerkschaftsbund gemeinsam mit zwei Sozialwissenschaftlern auf die Probleme des deutschen Wohnungsmarktes hin. An dem »wohnungspolitischen Workshop« nahm auch der Stadtsoziologe Andrej Holm teil, der seine Studie zum Zusammenhang von Mietenpolitik und sozialer Ungleichheit vorstellte.

Grundlegend stellte Holm fest, dass die Wohnverhältnisse Auswirkungen auf die Lebenschancen der Bewohner haben. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn ein Kind keinen eigenen Raum zur Verfügung habe, um in Ruhe seine Hausaufgaben zu erledigen. Anhand seiner Datenauswertung stellte Holm einige Thesen auf: Menschen mit höheren Einkommen lebten tendenziell in neueren Gebäuden und ihnen stehe mehr Wohnfläche zur Verfügung. Auch die Rechtssicherheit des Wohnverhältnisses steige mit dem Einkommen, s...