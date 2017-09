Strafverfolger mit kalten Füßen

Hermann Theisen ist bei der Justiz kein Unbekannter. Immer wieder hat der unermüdliche Friedensaktivist in den letzten Jahren Strafbefehle am Hals gehabt. Am Dienstag sollte erneut eine seiner Flugblattverteilaktionen verhandelt werden. Doch unmittelbar vor dem öffentlichen Termin am Amtsgericht Oberndorf am Neckar zog die Staatsanwaltschaft Rottweil eine seit Mai 2016 anhängige Klage gegen Theisen zurück, die Verhandlung wurde abgesagt.

Zuletzt hatte der damalige Direktor des Amtsgerichts im Mai 2016 im Auftrag der Strafverfolgungsbehörde einen Strafbefehl über 3.600 Euro gegen Theisen erlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen aufgerufen zu haben und damit zu Straftaten. Außerdem legte ihm die Behörde Hausfriedensbruch zur Last. Der Kriegsgegner hatte im Mai 2015 vor den Toren des Rüstungskonzerns Heckler und Koch in Oberndorf zweimal Flyer verteilt, auf denen die Mitarbeiter des Unternehme...