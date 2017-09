Re: Polens Naturerbe in Gefahr

Heute vom nahen in den sehr fernen Osten. Der Bialowieza-Nationalpark in Polen ist der letzte europäische Urwald und ein UNESCO-Weltnaturerbe. Im März 2017 hat die nationalkonservative Regierung eine Verdreifachung des Holzeinschlags beschlossen. Seitdem versuchen Umweltschützer, den Wald zu retten. Der Europäische Gerichtshof verfügte ein sofortiges Ende der Abholzungen, doch das polnische Kabinett gibt sich davon unbeeindruckt. Als Wiedergutmachung fürs Weltklima könnte ja die BRD in der Zwischenzeit wenigstens mal den Holzeinschlag im Nationalpark Bayerischer Wald beenden: Derzeit nämlich sind nur 10,3 Prozent der Fläche des sog...