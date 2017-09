Trumps angebliche »Liebe«

Donald Trumps Katastrophenschutzbehörde FEMA hat noch keinen Plan, wie die Flutschäden, die in Texas durch den Hurrikan »Harvey« hervorgerufen wurden, beseitigt werden sollen. Trotzdem schickte der US-Präsident sich kürzlich an, selbst eine weitere »Flut« vorzubereiten: Eine der Abschiebungen von Kindern illegaler Einwanderer, die in den vergangenen Jahrzehnten ins Land kamen, unter anderem in großer Zahl nach Texas.

Wenn die als »Trump-Regime« bekannte gesellschaftliche Katastrophe seit seinem Amtsantritt im Januar ein einheitliches Prinzip hervorgebracht hat, dann die selbstgestellte vordringliche Aufgabe des Präsidenten, wesentliche Entscheidungen der Regierung seines Vorgängers Barack Obama rückgängig zu machen. Dies konnte man vor kurzem anhand von Trumps stümperhaftem Versuch verfolgen, das von Obama 2012 per Dekret erlassene und unter der Abkürzung »DACA« (»Deferred Action for Childhood Arrivals«) bekanntgewordene Schutzprogramm für minderjährige E...