Unterm roten Stern

Am Sonntag, dem 17. September 1944, war es soweit: Kuriere der »Osvobodilna Fronta« (OF), der von der KP Sloweniens geführten antifaschistischen Befreiungsfront des Landes, brachten die ersten Manuskripte in die neue Druckerei »Slovenija« in einem unzugänglichen Waldgebiet nahe der alten Bergarbeiterstadt Idrija. Die Setzer gingen ans Werk. In der Nacht zum Montag wurde die aus Mailand unter abenteuerlichen Umständen herangeschaffte elektrische Druckpresse in Gang gesetzt, am selben Tag brachten die Kuriere 4.000 Exemplare des Partizanski Dnevnik, der »Partisanentageszeitung«, in die Dörfer und Städte der Region. Das blieb fast jeden Tag so bis zum 1. Mai 1945, danach erschien die Zeitung einige Tage im befreiten Triest. Bis dahin wurden jede Nacht bis zu 7.000 Exemplare hergestellt und anschließend verkauft, insgesamt fast 1,4 Millionen Exemplare, dazu Broschüren, Flug- und Faltblätter, Plakate, Dokumente mit echten und gefälschten Stempeln etc. Papier u...