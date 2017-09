Wasser bis zum Hals

Als es noch zwei deutsche Staaten gab, galten beide jahrzehntelang als Schwimmnationen. Die DDR hatte eine Vielzahl von Athleten in der Weltspitze, die BRD brachte einzelne Stars wie Michael Groß, Gerald Mörken oder Rainer Henkel hervor. Und so hielten es nach dem Anschluss viele für ausgemacht, dass Deutschland die Beckenwettbewerbe auf Jahre hinaus international dominieren werde, wie es Franz Beckenbauer auch für den Fußball prophezeit hatte. Daraus wurde in beiden Sportarten nichts.

Die Fußballer haben die Talsohle einstweilen durchschritten, über Gründe und Ursachen kann man trefflich streiten. Die Schwimmer freilich sitzen, was Topleistungen und Medaillen bei Championaten angeht, beinahe auf dem Trockenen. Im internationalen Vergleich sind sie, wenn man es freundlich ausdrückt, Mittelmaß. Die WM in diesem Sommer hat das noch einmal sehr deutlich gemacht. Nachdem schon bei den Welttitelkämpfen 2015 im russischen Kasan nicht mehr als eine Medaille gewo...