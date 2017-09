Zuversicht ist Formsache

»Wir sind erst seit vier Jahren im Profifußball, es fehlt einfach unheimlich viel. Das Geile ist aber, dass man es entwickeln kann, etwas zu verändern. Das macht mir unheimlich viel Spaß.« Das sagte der Trainer des Bundesligaabsteigers SV Darmstadt 98, Torsten Frings, nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung. Bis 2020 setzen er und sein Trainerteam die Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten fort. Bereits im Vorfeld galt dies nur noch als Formsache. Frings und Darmstadt – das scheint einfach zu passen.

Die Darmstädter stehen nach dem fünften Spieltag in der zweiten Liga auf einem Aufstiegsplatz – trotz der letzten 1:2-Heimniederlage am Sonntag gegen den VfL Bochum. Dabei wurde der ehemalige Nationalspieler, neben dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz ein weiterer großer Sohn der Kleinstadt Würselen, zu Beginn seiner Zeit in Darmstadt aufgrund hemdsärmeliger Plattitüden noch ein wenig belächelt. Der 40jährige galt als Trainertypus, der eine Mannschaft vie...