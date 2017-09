Faschistischer Mob

In Abwesenheit der Angeklagten hat am Donnerstag in der türkischen Hauptstadt Ankara der Prozess gegen Nuriye Gülmen und Semih Özakca begonnen. Die Literaturwissenschaftlerin und der Grundschullehrer sind seit 190 Tagen im Hungerstreik für ihre Wiedereinstellung, nachdem sie wie rund 150.000 andere ihre Jobs aufgrund eines Ausnahmezustandsdekrets verloren hatten. Im Mai waren die vor dem Menschenrechtsdenkmal in Ankara demonstrierenden Dozenten unter dem Vorwurf verhaftet worden, regierungsfeindliche Proteste anstoßen zu wollen. Nun sind sie wegen unterstellter Mitgliedschaft in der linksradikalen Untergrundorganisation DHKP-C angeklagt.

Den aufgrund ihrer Schwächung durch den Hungerstreik im Rollstuhl sitzend...