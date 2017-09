Offener Brief an Air-Berlin-Konzernleitung

In einem offenen Brief an Oliver Iffert, Betriebsdirektor bei Air Berlin, erhob ein Flugkapitän am Dienstag schwere Vorwürfe gegen die Konzernleitung. In dem Schreiben heißt es:

Sehr geehrter Herr Iffert,

ich möchte Ihre »Interne Mitteilung« vom heutigen Tag nicht unkommentiert stehen lassen. Nein, es ist nicht der heutige Tag, der ein schlechtes Licht auf das Unternehmen wirft. Wie kommen Sie denn auf so eine nicht haltbare Schlussfolgerung? Ist Ihnen denn entgangen, dass trotz des aufopferungsvollen Einsatzes der Mitarbeiter der Air Berlin das Unternehmen Jahr für Jahr immer weiter in die Verschuldung rutschte? Wissen Sie nicht, dass die Mitarbeiter neben ihrer vertraglich geschuldeten Leistung bereit waren, die viel zitierte Extra-Meile zu gehen; haben Sie verdrängt, dass die Mitarbeiter in vielerlei Hinsicht Verzicht übten, in der Hoffnung auf Besserung; haben Sie schon vergessen, dass die Mitarbeiter bereitwillig unpopuläre Maßnahmen zur Restrukturie...