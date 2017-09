Wyzniewski, Richter-Reinick, Mund

Für Liebhaber von Film, Fernsehen und Theater in der DDR war der 14. September 1997 ein verlustreicher Tag. Die bekannten Schauspieler Dietmar Richter-Reinick und Arno Wyzniewski starben. Letzterer, ein Arbeitersohn aus Berlin-Köpenick, wäre gut drei Wochen später 59 geworden. In der Schule für den Kinderfunk entdeckt, sprach Wyzniewski Hörspiele ein und synchronisierte Filme. Nach dem Schauspielstudium folgten erste Film- und Theaterrollen in der Provinz. Nach Berlin geholt, spielte er am Maxim-Gorki-Theater Pavel Kohout, an der Volksbühne Schiller, Hacks und Peter Weiss.

Bald war er auch vor der Kamera erfolgreich, etwa in der Dieter-Noll-Verfilmung »Die Abenteuer des Werner Holt« – in DDR und BRD ein vieldiskutierter Kinoerfolg. Wyzniewski prägte sich in der Rolle des Soldaten Gomulka ein. Es folgte die Titelrolle in der zweiteiligen Fallada-Adaption »Kl...