Totgesagt und weiter Spitze

Trotz des 2019 anstehenden EU-Austritts von Großbritan­nien (»Brexit«) hat London einer Studie zufolge seinen Status als führendes Finanzzentrum gefestigt. In dem vom Beratungshaus Z/Yen erstellten Ranking bleibt die britische Metropole auf dem ersten Platz – gefolgt von New York, Hongkong und Singapur. In diesem sogenannten GFCI-Index fließen bei der Beurteilung der Finanzstandorte Faktoren wie Infrastruktur oder Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften ein.

London konnte seinen Vorsprung vor New York sogar ausbauen: »Wahrscheinlich wegen Sorgen mit Blick auf die Handelsbeziehungen der USA«, so die Autoren in der am Montag veröffentlichten Studie. US-Präsident Donald Trump sieht sein Land als Verlierer der Globalisierung und vertritt...