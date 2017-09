Wahlkampfhilfe (5)

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge (jW)

Für die Grünen sehen die Wahlforscher schwarz. Die werden wohl ein blaues Wunder erleben. Selbst schuld, wenn der Wähler rot sieht, weil er sich nur an Büchsenpfand und Ökostrom-Sonderabgaben erinnern kann, wenn es um die Sonnenblumenpartei geht. Vor der Moral kommt ... »Gesundes Essen kommt nicht aus einer kranken Natur – Darum Grün.« So steht es auf einem der Plakate. Mit der selben Logik könnte man schreiben: »Wer ist grün und sitzt im Fernsehen? Günther Lauch«. Jedenfalls sind die stringent in Grün und Lila gehaltenen Plakate strangulent auf das Spitzenduo der Partei ausgerichtet: Es kommt nicht vor. Katrin Göring-Eckhardt und Cem Özdemir gibt es nur einzeln. Individualist...