Joghurt-Ricotta-Kuchen

»Love Story« (USA 1970) von Arthur Hiller war ein Publikumsknüller seinerzeit. Er trifft das Lebensgefühl der jungen Leute von damals. Es sei eine neue Zeit angebrochen, sagt Jennifer Cavalleri (Ali MacGraw) zu ihrem Vater bei der Verkündung ihrer Hochzeit, die sie so anders als früher gestalten will – ohne Kirche, ohne Gott, nur Mann und Frau, die sich in Gedichtform ewige Liebe schwören. Ihr Vater – ein Neuamerikaner aus Italien, der in einer Backstube arbeitet – schluckt die bittere Pille, allerdings mit Tränen in den Augen. Aber immerhin er akzeptiert die neue Zeit.

Im Gegensatz dazu steht der Vater von Oliver Barrett IV. (Ryan O’Neal), ein steinreicher und konservativer »Kotzbrocken«, wie ihn sein Sohn nennt. Dieser möchte Oliver permanent nach seinen Vorstellungen formen, ihm vor allen Dingen vorschreiben, wie er zu studieren und zu leben hat. Eine Heirat zwischen seinem Sohn und Jennifer lehnt er ab, auch wenn sie an einer der angesehensten Univers...