Pizza Drive

Ob in Sizilien Strauße gezüchtet werden, war mir, als es das »Frantoio« in der Zossener Straße 15 noch gab, ziemlich egal. Und dass die rustikale Trattoria mit ihrer roten Markise und gelben Leuchtreklame als erstes Lokal Berlins Straußenfleisch auftischte, nahm ich allenfalls als letzten Schrei zur Kenntnis: Das afrikanische Laufgeflügel war damals, vor 19 Jahren, in aller kulinarisch gelangweilten Neureichen Munde. Mich indes ließ selbst die stadtbekannte »Pizza Emiliana« kalt. Aber Tagliatelle al Gorgonzola? – Molto bene!

Unter gnädigeren Umständen wäre der Familienbetrieb diesen Sommer zwanzig geworden. Doch ein Baugerüst hatte allzu lange den zum Trottoir hin offenen Gastraum mit dem holzgefeuerten Steinofen verdunkelt und das nach einer weitverbreiteten Olivensorte benannte »Frantoio« unsichtbar gemacht.

