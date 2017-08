Veto gegen Erdogan

Angesichts eines drohenden Einmarsches der türkischen Armee in die mehrheitlich von Kurden bewohnte Selbstverwaltungsregion Afrin nordwestlich von Aleppo haben die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG mit Russland ein Sicherheitsabkommen geschlossen. Russische Truppen werden in Afrin und der daran anschließenden arabisch geprägten Scheba-Region stationiert, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung der YPG.

Die Aufgabe der an der Militärbeobachtung beteiligten russischen Streitkräfte bestehe darin, gemeinsam mit den YPG und der aus Arabern, Kurden und Turkmenen gebildeten »Armee der Revolutionäre« in Scheba und Afrin die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ein an den Kanton grenzendes, 2.000 Qua...