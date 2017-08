Das Lachen ist ihm vergangen

Für Guatemalas Staats- und Regierungschef Jimmy Morales ist der Spaß nach anderthalbjähriger Amtszeit vielleicht schon bald wieder vorbei. Die UN-Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG) und die Generalstaatsanwaltschaft des Landes haben Korruptionsvorwürfe gegen ihn erhoben. Noch in dieser Woche will der Oberste Gerichtshof entscheiden, ob sich der frühere Berufsclown demnächst vor der Justiz verantworten soll. Hebt das Parlament danach die Immunität des Präsidenten auf, ist der Weg für einen Prozess frei.

Am Sonntag jedoch hatte der Präsident CICIG-Chef Iván Velásquez zur »unerwünschten Person« erklärt. Der UN-Ermittler, der in Guatemala Probleme wie Korruption, Kinder- und Zwangsarbeit oder kriminelle Netzwerke ins Visier nimmt, müsse das Land sofort verlassen. Tausende Menschen gingen daraufhin auf die Straße. Sprecher verschiedener sozialer Bewegungen verlangten den Rücktritt des Präsidenten. »Iván bleibt, Jimmy geht«, skandierten Demonst...