Kampf um Inhalte

In 45 Tagen werden rund 20.000 Teilnehmer aus 150 Ländern in Russland erwartet, um an den 19. Weltfestspielen der Jugend und Studenten teilzunehmen. Ein Teil von ihnen wird am 14. Oktober an einer internationalen »Parade der Jugend und der Studierenden« auf dem Roten Platz in Moskau teilnehmen. Anschließend werden sie in die Olympiastadt Sotschi weiterreisen, wo am Vormittag des nächsten Tages das vielfältige politische, kulturelle und sportliche Veranstaltungsprogramm beginnen soll. Die offizielle Eröffnungszeremonie findet am Nachmittag in der Eishalle »Bolschoi« statt. Auftreten soll dabei die US-Popgruppe »OneRepublic«, wie die Organisatoren mitteilten. Das hätten die Nutzer des russischen »sozialen Netzwerks« VK.com in einer Onlineabstimmung entschieden, heißt es auf der Festivalhomepage ­russia2017. com.

Einige Gäste werden erst am 17. Oktober in Sotschi eintreffen, denn sie nehmen zuvor am regionalen Programm teil. Jugendgruppen aus aller Welt soll...