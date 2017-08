Garnelen auf kreolische Art

Zwei Mäuse strampeln in einem Topf mit Sahne. Die erste gibt bald auf und ersäuft darin. Die zweite strampelt immer weiter, bis aus der Sahne Butter geworden ist, sie aus dem Topf steigen und weiterleben kann. So eine Maus ist Frank Abagnale senior (Christopher Walken) in »Catch me if you can« (USA, Kanada 2002) von Steven Spielberg. Zumindest glaubt er das von sich, und auch sein Sohn Frank Abagnale junior (Leonardo DiCaprio) hält die Geschichte, die sein Vater immer wieder gern erzählt, für passend. Nur leider erfährt man bei dieser Anekdote nichts vom Weiterleben der tapferen, unermüdlichen Maus. Denn aus dem Topf strampeln heißt noch lange nicht, dass nun alles gut ist im Leben. Frank senior zum Beispiel verliert durch einen Fehler Job, Vermögen und am Ende seine Frau. Nur Frank junior hält fest zu ihm. Und wird zum jüngsten Hochstapler der US-amerikanischen Geschichte – um Geld und Ehre des Vaters zurückzuholen.

Frank ist so gewitzt, so smart und so ...