Erzähl mir Europa II: An den Rändern der Union

Die Dokumentation betrachtet die EU von ihren Außengrenzen her. Existentielle Probleme stellen dort die Grundlagen der Staatengemeinschaft in Frage. Ja. Und nein. Denn was die Grundlage der Union in Frage stellt, sind nicht die zweifellos vorhandenen Schwächen der Schwächeren, sondern die zu wenig diskutierten Egoismen der Starken.

3sat, Sa., 19.20

Italien, 24 Stunden

Der Dokumentarfilm erzählt mit Luftbildern und Alltagsszenen über einen Tag in Italien: 1.700 Kilometer von den Alpen bis nach Sizilien. Und überall kann man gut essen, na ja, auch das hat die Tourismusindustrie schon im Griff.

Arte, Sa., 20.15

Kommissar Dupin – ­Bretonisches Gold

Es ist was faul in den berühmten Salinen von Guéran...