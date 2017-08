Kassiber aus dem BMWi

Es ist gelungen, eine fortschrittsfördernde Nachricht aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) zu schmuggeln. Das hat historische Bedeutung. Denn dieses Ministerium ist bisher auch unter den Spezialisten der Regierungsforschung noch nicht als Ideenproduzent der Progressiven und Sozialen aufgefallen. Wir müssen umdenken.

Beginnen wir mit der Schlagzeile »Zypries entdeckt die Lohnungleichheit«. Sie erschien am vergangenen Mittwoch in der jungen Welt auf Seite 1. Im Bericht ist von einem »internen Faktenpapier« des Wirtschaftsministeriums die Rede. Dieses »Argumentationsblatt« habe sich Ministerin Brigitte Zypries (SPD) von Experten in ihrem Haus zusammenstellen lassen. Die Nachrichtenagentur AFP behauptet sogar, dieses Papier vorliegen zu haben, und zitiert daraus: »Deutschland hat (nach wie vor) ein Lohnproblem«. Die Lohnungleichheit befinde sich auf einem »historisch hohen Niveau«. Seit den 1990ern hätten insbesondere kleine und mittlere Einkommen auf ...