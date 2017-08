Partei mit Kançlerkandidat

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) stellt mit dem bekannten türkisch-deutschen TV-Satiriker Serdar Somuncu einen eigenen Kanzlerkandidaten. »Wir veranstalten eine Bundestagswahl, die möchten wir sehr gern gewinnen«, proklamierte Somuncu im Zuge der Präsentation seines Schattenkabinetts am Donnerstag abend in Berlin. Er selbst tritt auf Plakaten als machthungriger »Kançler« in türkisierter Schreibweise in Erscheinung. Seine reelle Aufgabe bestehe letztlich darin, dass »junge Leute ein sinnloses Kreuz an einer sinnvollen Stelle machen« – und damit überhaupt ihren Stimmzettel in die Wahlurne würfen.

Den anwesenden Vertretern der Hauptstadtpresse machte Somuncu sogleich ein unmoralisches Angebot: »Wer konform schreibt, kann sich nach unserer Machtübernahme was bei uns ausrechnen.« Dies sei jedoch keine direkte Anspielung auf den früheren ZDF-Journalisten Steffen Seibert, so Somuncu...