Nichts durchgehen lassen

Der Nachwuchs bastelt am Computer. Als die Mutter den Raum betritt, zuckt der Junge zusammen und klappt den Laptopdeckel zu. Statt Pornographie finden sich Videos. Schlecht montierte Aufnahmen einer riesigen Moschee im Herzen von Paris, dort, wo einmal der Eiffelturm stand. Bildercollagen von verschiedenen Einkaufspassagen, in denen ausschließlich verschleierte Frauen zu sehen sind. »Hast du die selbst gemacht?« will die Mama wissen. Ihr Sohn bejaht. Sie ist stolz: »Ich wusste gar nicht, dass du so etwas kannst.«

Regisseur Lucas Belvaux hat ein Politdrama über die Geisteshaltung und die Verfassung der neuen Rechten gemacht. In der Faschosphäre gehört der Hass zum Alltag. Kinder wachsen damit auf, krude menschenverachtende Thesen werden salonfähig, und die Saat dieser Ideologie mündet unweigerlich in Gewalt, so Belvaux’ These.

Seine Protagonistin Pauline (Émilie Dequenne) ist eine einfache Krankenpflegerin und Tochter eines Gewerkschafters. Nach dem Tod de...