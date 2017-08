Ein Affentheater

Auch Hans-Joachim Watzke hat jetzt genug. Am 1. August, spätestens am 8. August, müsse künftig Schluss sein mit dem Theater, fordert er. »Die Fans freuen sich im Sommer, auf deutsch gesagt, nicht auf die ganze Transferscheiße, sondern auf Fußball«, schimpfte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund am Sonntag bei Sky und fuhr fort: »Wenn die Liga losgeht, muss es nur noch um Fußball gehen« – und nicht um »dieses Affentheater«.

Watzke ist mit seiner Forderung nicht allein. Max Eberl etwa, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, hält es für »Betrug am Zuschauer, wenn er Dauerkarten kauft, und plötzlich sind die besten Spieler weg«. Aktuelle Meinung – nicht nur in der Bundesliga: Nach Saisonbeginn sollten keine Transfers mehr möglich sein. Und das, sagt Watzke, »muss die UE FA zusammen mit der ECA (Europäische Klubvereinigung, jW) regeln«. Ein frommer Wunsch. Denn das Thema Transferschluss ist nicht neu. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz ...