Je flexibler, desto ungleicher

Büroarbeit ist nicht Büroarbeit. Die einen sind stets zu denselben Zeiten tätig, arbeiten von neun bis 17 Uhr. Andere können sich in gewissen Grenzen die Arbeitsstunden selbst einteilen, nutzen etwa Gleitzeit. Und manchen Angestellten werden gar keine konkreten Zeitvorgaben gemacht. Doch welche Form ist für Beschäftigte die beste? Der Frage ging Yvonne Lott, Fachfrau für Arbeitszeiten der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nach. Ihre Antwort überrascht: Ob mehr oder weniger strenge Vorgaben einer Person zugute kommen, hängt oft davon ab, ob sie männlich oder weiblich ist.

Lott hat Angaben von gut 10.000 Personen aus der Haushaltsbefragung Sozio-ökonomisches Panel (SOEP) der Jahre 2011 und 2012 ausgewertet. Ihre Befunde publizierte sie im englischsprachigen Papier »Stressed despite or because of flexible work arrangements?« (Gestresst trotz oder wegen flexibler Arbeitszeitregelungen?), die Hans-Böckler-Stiftung veröffentlichte kürzlich eine Zusammenf...