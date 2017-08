Arsch und Bombe

Die beste Akademie ist die Badeanstalt: Solange die Freibäder noch offen sind, werden wir hier spätsommerliche Klärungen wichtiger Kulturphänomene vornehmen, fest versprochen. (jW)

Arsch: Ja, ja, Dieter Bohlen ist der bekannteste Kulturkritiker Deutschlands. O-Ton, gerichtet an eine Sechzehnjährige: »Wenn du deine Stimmbänder in Säure schmeißt, dann haben wir ein gelöstes Problem.« Und weil er früher selbst sogenannte Musik gemacht hat und im Pop-Zirkus oben auf dem Treppchen stand, qualifiziert ihn das angeblich (hüstel). Als ich noch jung war, waren Modern Talking, also Dieter Bohlen und Thomas Anders, der Gipfel des Abgrunds! Sie waren die Inkarnation alkoholfreien Wodkas, voll leer. Sie bewiesen, dass man mit englischem Schlager, rosa Lippenstift und Angeberturnschuhen Millionen scheffeln kann, vorausgesetzt, man hatte keinen anderen Vorteil als...