»Bist du Jude?«

Paris 1941 - die Brüder Joseph und Maurice erscheinen zum ersten Mal mit aufgenähtem Judenstern in der Schule – und kassieren gleich Klassenkeile. Antisemitischer Wahn in Kinderköpfen, das ist ein eher ungewöhnlicher Einstieg ins Thema »Deutsche Besatzung in Frankreich«, doch er erklärt den Titel des Films: Nach dieser Erfahrung will der kleine Joseph (Dorian Le Clech) seinen Stern so schnell wie möglich wieder loswerden und tauscht ihn mit einem Mitschüler gegen ein damals sehr begehrtes Spielzeug: einen Sack voll Murmeln.

Es ist genau diese Unbefangenheit inmitten der mörderischen Gefahr, die einen hoffen lässt, dass die beiden Brüder der Vernichtung entgehen. Wer später in Frankreich zur Schule gegangen ist, weiß, dass sie es schaffen werden. Denn dort ist der 1973 erschienene Roman »Un sac de billes« (Ein Sack voll Murmeln), die Erinnerungen von Joseph Joffo an seine Kindheit unter der deutschen Besatzung, Pflichtlektüre ab der 9. Klasse. An deutschen...