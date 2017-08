Studenten als Krisenfaktor?

Steigende Mieten? Kein Pro­blem, meint das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). »Der deutsche Immobilienmarkt ist seit Jahren stabil, eine Blase ist unwahrscheinlich«, erklärten die Ökonomen am Montag.

Institutsleiter Michael Voigtländer kommt in seiner Studie »Three Risks for the German Residential Property Market« zu dem Schluss, dass zwar die Preise in Ballungszentren stark angestiegen seien. Dies liege jedoch an einer Kombination aus hoher Nachfrage und fehlenden Neubauten. Ein Grund sei unter anderem, dass Eigentümer von Bauland auf steigende Preise spekulierten und deshalb die Fläche nicht freigäben. Ein plötzlicher Preisverfall sei unwahrscheinlich.

Fehlplanung gebe es in ländlichen Gebieten. Dort entstünden zu viele Einfamilienhäuser. Kein Problem, meinen die Forscher: »Die Haus- und Grundstückspreise werden hier perspektivisch wieder fallen.« Lediglich in Gemeinden, die unmittelbar an Großstädte grenzen, sei noch Bedarf an Einfami­lienhäu...