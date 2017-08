Offensive gegen Islamisten

»Sind Sie gekommen, um über die Offensive unserer Armee im Nordosten zu schreiben?« fragt Hassan, der in Beirut in einem alteingesessenen Hotel arbeitet. »Wir haben schon lange keine Journalisten mehr hier gesehen, meist kommen sie, um über den Krieg zu berichten.« Auf die Frage, ob er den Angriff der libanesischen Armee bei Ras Baalbek auf die letzte Stellung des »Islamischen Staates« (IS) in den syrisch-libanesischen Kalamun-Bergen gut finde, kommt die Antwort prompt: »Natürlich, alle sind froh und hoffen, dass die Armee erfolgreich sein wird. Diese Terroristen waren dort schon viel zu lange.«

Nichts als Krieg habe er im Libanon in den vergangenen 40 Jahren erlebt, sagt Hassans Kollege Mustafa. Im Bürgerkrieg (1975–1990) wurde seine damalige Frau von einer Phosphorrakete getroffen, erzählt er. 50 Tage habe sie im Krankenhaus um ihr Leben gekämpft – vergeblich. »Wir hoffen so sehr, dass der Krieg in Syrien endlich ein Ende findet. Dann werden auch wir hi...