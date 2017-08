Autor Dogan Akhanli sitzt in Madrid fest

Juristen und Politiker gehen davon aus, dass Dogan Akhanli nicht an die Türkei ausgeliefert wird. Doch die Unsicherheit bleibt. Der türkischstämmige Autor mit deutschem Pass war am Samstag während einer Urlaubsreise in Spanien verhaftet worden, weil bei der internationalen Polizeibehörde Interpol ein Suchauftrag aus Ankara vorlag, eine »Red Notice«. Die Türkei wirft dem in Köln lebenden Akhanli, der bereits 1991 aufgrund politischer Verfolgung nach Deutschland geflohen war, »schwere Verbrechen« vor. Ein Freispruch nach einem Gerichtsverfahren in der Türkei im Jahr 2010 wurde 2013 aufgehoben. Am Sonntag wurde Akhanli aus dem Gefängnis entlassen. Er muss aber in Madrid bleiben und dort jede Woche vor Gericht erscheinen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, sagte am Montag in Berlin: »Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen eine Auslieferung eines deutschen Staatsangehörigen in die Türkei in Betracht kom...