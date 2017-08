Reine Zeitvergeudung

In der nächsten Woche kommt das neue Heft von Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung heraus. Es widmet sich ganz dem »Kapital« von Karl Marx, dessen erster Band vor 150 Jahren erschien. Wir veröffentlichen daraus den etwa um die Hälfte gekürzten Beitrag von Konrad Lotter. Das Heft kann unter www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de bestellt werden.

Ein grundlegender, häufig zu wenig beachteter Unterschied in Marx’ Kritik der politischen Ökonomie ist der zwischen allgemein warenproduzierender und speziell kapitalistischer Gesellschaft. Erstere ist dadurch gekennzeichnet, dass arbeitsteilig und nicht für den eigenen Bedarf, sondern für den Austausch und damit für den Markt produziert wird. Auf diese Weise verwandeln sich die Arbeitsprodukte in Waren. Letztere schließt sich daran an, geht aber einen entscheidenden Schritt darüber hinaus: In ihr werden nicht nur die Arbeitsprodukte,...