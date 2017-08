Trump will Ruhe

Bei Hofe in Washington geht’s wieder munter zu. Der Chef rastet regelmäßig öffentlich aus, obwohl er laut Internetportal Vice zweimal täglich Aktenordner mit ausschließlich positiven Nachrichten über sich erhält. Seine Differenzierungsfähigkeit hat aber nicht gelitten. Wenn ein US-Neonazi in eine Menschenmenge rast, nennt er das nicht Terror, sondern erklärt die Opfer für mitschuldig. Fährt in Barcelona ein Killer, der, gemessen an der Tat, ebenfalls eine faschistische Gesinnung hat, in eine Menschenmenge, dann rät er per Twitter zu studieren, was US-General John Pershing (1860–1948) einst mit Gefangenen gemacht habe: »Es gab für 35 Jahre keinen radikalislamischen Terror mehr!«

Die Episode, die Trump schon im Wahlkampf mehrfach erzählte, für die es aber keine Belege gibt, geht ungefähr so: Pershing habe 1911 als Gouverneur auf den Philippinen, die im Krieg zwischen den USA und Spanien 1898 auf klassisch-imperialistische Weise von den Vereinigten Staaten g...