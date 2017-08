»Operation David« gegen Maduro

Amnesty International macht sich Sorgen um einen in Venezuela inhaftierten Exgeneral. Raúl Baduel wurde demnach am 8. August aus dem Militärgefängnis Ramo Verde in Caracas weggebracht. Sein neuer Aufenthaltsort sei unbekannt, schlug die Menschenrechtsorganisation Alarm und rief dazu auf, Protestschreiben an Venezuelas Regierung zu schicken. In der Nacht zum Mittwoch berichtete nun der internationale Sender Telesur, Baduel sei in eine andere Haftanstalt verlegt worden, nachdem Pläne zu seiner Befreieung aufgedeckt worden seien. Als Beleg dafür sendete der Nachrichtenkanal Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Gefängnis, auf denen zu hören ist, wie Baduel einem Mitgefangenen über Pläne zu seiner Befreiung berichtet. Er soll in die »Operation David« verwickelt sein.

Unter diesem Namen, der auf die alttestamentarische Legende vom Kampf »David gegen Goliath« anspielt, präsentierten sich zuletzt mehrfach bewaffnete und maskierte Männer in Internetvideos, d...