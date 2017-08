»›Brexit‹ ist der Bruch mit der neoliberalen EU«

Am 23. Juni 2016 stimmte in Großbritannien eine knappe Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union. Seitdem beherrscht das Thema die öffentliche Diskussion auf der Insel. Wie stehen Sie als britischer Kommunist zum »Brexit«?

Meine persönliche Position deckt sich mit der der Kommunistischen Partei: Ich unterstütze den Austritt, denn er bedeutet einen Bruch mit dieser undemokratischen, neoliberalen EU, in der die Konzerninteressen alles bestimmen. Erst mit dem »Brexit« gibt es die Möglichkeit, eine bessere Gesellschaft in Britannien zu schaffen. Natürlich gibt es auch Risiken, denn in den kommenden zwei Jahren wird eine konservative britische Regierung den Austrittsprozess gestalten – zumindest, wenn sie nicht vorher gestürzt wird.

Von deutschen Medien wird eine andere Deutung der Ereignisse nahegelegt: Der »Brexit« drückt das Erstarken der reaktionären und fremdenfeindlichen Teile der britischen Gesellschaft aus.

Das ist die Karikatur der Ereignis...