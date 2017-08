Ins Blech geschichtet

Es geht noch einmal um den Trickfilm »Ratatouille« (USA 2007) von Brad Bird und Jan Pinkava. In der vergangenen Woche wurde das klassische Rezept zum gleichnamigen Gericht vorgestellt. Heute folgt die anspruchsvollere Variante für Kochbegeisterte. Sie werden mit einem glücklichen Moment belohnt, mindestens.

Wer skeptisch ist, schaue sich bitte die Szene des Films an, in der die hochtalentierte Ratte Rémy dem schärfsten Restaurantkritiker der Stadt Paris diese Variation zubereitet. Er ist dann nicht nur hin und weg, sondern bis ins Mark erschüttert, weil durch den Genuss dieser Speise eine wundervolle Erinnerung seiner Kindheit hervorgeholt wird. Gutes Essen kann (höchstwahrscheinlich genauso wie schlechtes) eben auch Erinnerungen wecken. Das Besondere an dieser Ratatouille sind das in feine Scheiben geschnittene Gemüse, die Sauce, die Vinaigrette, die Anordnung und Schichtung des Gemüses sowie die lange Schmorzeit. Schauen Sie selbst:

Zubereitung der Pipe...