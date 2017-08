Brandsatz im Hühnerhof

Im Skandal um die mit dem Insektizid Fipronil belasteten Eier hat die niederländische Polizei am Donnerstag zwei Manager des Unternehmens Chickfriend festgenommen. Die Desinfektionsfirma aus Barneveld soll beim Reinigen von Hühnerställen Mittel eingesetzt haben, die Fipronil enthielten. Dadurch wurden Millionen Eier ungenießbar. Beiden wird vorgeworfen, die allgemeine Gesundheit gefährdet zu haben.

Den Verhaftungen gingen Hausdurchsuchungen in Belgien und den Niederlanden voraus. Im ersteren Land liegt der Fokus auf der Firma Poultry-Vision, bei der Chickfriend offenbar das Reinigungsmittel DEGA-16 kaufte. Das soll nur aus ätherischen Ölen wie Menthol und Eukalyptus bestehen. Ob das Fipronil schon in Belgien oder erst in den Niederlanden untergemischt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Während DEGA-16 in Reinform unbedenklich ist, darf das Antiläusemittel Fipronil nicht in die menschliche Nahrungskette gelangen.

