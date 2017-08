Die Guam-Option

Nordkorea reagiert auf die sich steigernden Kriegsdrohungen der US-Regierung. Die Streitkräfte der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) prüfen zur Zeit die Option, als »ernsthaftes Warnsignal« an Präsident Donald Trump vier Mittelstreckenraketen in Richtung Guam abzuschießen. Das geht aus einer Erklärung des Befehlshabers der Strategischen Streitmacht der DVRK, General Kim Rak Gyom, hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Raketen sollen in einem internationalen Seegebiet aufschlagen, das 30 bis 40 Kilometer von der Pazifikinsel entfernt ist, auf der sich wichtige Militäranlagen der USA befinden. Die in Erwägung gezogene Maßnahme solle zugleich dazu dienen, »unserer Bevölkerung Siegeszuversicht und Mut einzuflößen«. Der Plan werde dem Staats- und Parteichef Kim Jong Un Mitte August zur Entscheidung vorliegen.

Vorausgegangen war dieser Ankündigung eine Eskalation der Ereignisse. Am Sonnabend hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig die bisher...