Allianz gegen Cybersicherheit

Die BRD solle zum »Verschlüsselungsstandort Nr. 1« in der Welt werden. Dieses Ziel gab sich die Bundesregierung vor drei Jahren mit ihrer »Digitalen Agenda«. Sichere, unbehelligte private Kommunikation via PC, Smartphone oder Tablet müsse der Standard »in der Breite« sein, versprach die Koalition. In den Folgejahren brachte sie dann aber in Serie Gesetze auf den Weg, die dies ad absurdum führen. Zuletzt im Juni beschloss der Bundestag den Einsatz sogenannter Staatstrojaner als Instrument der Strafverfolgung (jW berichtete). Auf diese Weise lassen sich Internettelefonate, Chats oder der Austausch über Messengerdienste hacken, bevor überhaupt verschlüsselt wird.

Aus Sicht der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) ist das nur einer von vielen Belegen dafür, wie die Cybersicherheit im globalen Maßstab immer stärker unter Beschuss gerät. »Gegenwärtig formiert sich weltweit eine unfreiwillige Allianz von Gegnern der Verschlüsselung«, heißt es in einer Analyse...