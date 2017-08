Auf Teufel komm raus

Wir arbeiten hart, wir trainieren jeden Tag – und ihr tippt nur auf euren Computern rum«, erklärte der neue 100-Meter-Weltmeister Justin Gatlin (USA) am Samstag abend auf der Pressekonferenz in London den anwesenden Journalisten. In 9,92 Sekunden hatte der 35jährige den fünf Jahre jüngeren Usain Bolt entthront. Der Jamaikaner (9,95 Sekunden) gewann in seinem letzten Einzelrennen Bronze hinter Christian Coleman (9,94 Sekunden, USA). Es war ein eher langsames WM-Finale. In zehn der 15 zuvor ausgetragenen WM-Endläufe (seit 1983) hätte Gatlins Zeit nicht zu Gold gereicht. Die drei besten Zeiten stammen von Bolt (9,58 Sekunden, 2009 in Berlin; 9,77, 2013 in Moskau; 9,79, 2015 in Beijing). Und wäre es nach den knapp 60.000 Zuschauern in London gegangen, hätte er sie noch ein letztes Mal bestätigt.

»Mein Start hat mich gekillt. Normalerweise wird der von Runde zu Runde besser, diesmal habe ich es nicht auf die Reihe bekommen«, erklärte der elfmalige Weltmeister ...