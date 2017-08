Finanziers der Nazis

Fein säuberlich seziert Günter Gleising die Verbrechen der Plutokratie im Ruhrgebiet und ihre Unterstützung des deutschen Faschismus. Sie sei auf der Suche nach einer politischen Kraft gewesen, die ihren Vorstellungen entsprach. Gleising zitiert eine Schrift der Ruhrlade – ein Zirkel, in dem sich 1928 die mächtigsten zwölf Industriellen der Region zusammengeschlossen hatten: »Tarifverträge allenfalls im Betrieb, also nicht überbetrieblich, Beschränkung aller sozialen Ausgaben, Verringerung der Arbeitslosenunterstützung und Kampf den Gewerkschaften.« Im Herbst 1928 hatten die in der Ruhrlade vereinten Stahlkonzerne mit einer 32 Tage dauernden Aussperrung von 230.000 Metallarbeitern an Rhein und Ruhr den schwersten und härtesten Arbeitskampf der Weimarer Republik provoziert.

Adolf Hitler habe die Nähe zu solchen »feinen Herren« gesucht. Er »wollte seine Partei aus der Beschränktheit des bayerischen Raumes herausführen und in den industriellen Zentren an Rhe...