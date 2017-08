Ein geostrategischer Erfolg

In den nächsten Tagen erscheint von Ralf Rudolph und Uwe Markus das Buch »Die Rettung der Krim«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Autoren Auszüge der ersten beiden Kapitel. (jW)

Am 28. Februar 2014, um drei Uhr Ortszeit erreichten vermummte Gestalten in Tarnanzügen den ukrainischen Fliegerhorst Nummer 4515. Der Stützpunkt befand sich auf dem Gelände des Sewastopoler Flughafens Belbek. Der Flughafen wurde abgesperrt, alle Zufahrten blockiert. Wachen zogen auf. Unmittelbar davor war die ukrainische Luftraumüberwachung auf der Krim lahmgelegt worden. Damit waren Starts ukrainischer Maschinen auf der Krim unmöglich geworden. Die etwa 300 angreifenden Kommandosoldaten besetzten zuerst das VIP-Gebäude des Flughafens und sicherten am folgenden Tag die Flugzeughangars. Bis zu diesem Zeitpunkt war kein Schuss gefallen. Nach der Einschließung des von ukrainischen Soldaten besetzten Wachgebäudes wurden von den Angreifern Blendgranaten eing...