Regierungskrise in Niedersachsen

Mit bebender Stimme und schwerem Atem erklärte Elke Twesten am Freitag in Hannover das Ende der Regierungskoalition in Niedersachsen. Die Landtagsabgeordnete der Grünen tritt ab sofort in CDU-Fraktion und -Partei über, womit die Mehrheitsverhältnisse wechseln. Als Grund gab Twesten ihre »bürgerliche Grundstruktur« und ihre Nichtnominierung für die nächste Landtagswahl an.

Fünf Monate vor den Landtagswahlen in dem Bundesland und wenige Wochen vor der Bundestagswahl verschiebt sich in Niedersachsen die Regierungsmehrheit von SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu CDU und FDP. Die »rot-grüne« Regierung hatte 69 Stimmen i...