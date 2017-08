Einsame Rufer

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher sah sich am Mittwoch in Berlin zu einer Distanzierung genötigt. Das DIW sei kein Unterstützer der AfD, stellte der SPD-Mann fest. Zwar fordere die AfD als einzige Partei im Bundestagswahlkampf eine Senkung der Mehrwertsteuer, das Institut sei aber eine »unabhängige« Einrichtung. Hintergrund für die Äußerung ist der aktuelle »Wochenbericht«, in dem das DIW ebenfalls eine Reduzierung der Mehrwertsteuersätze vorschlägt. Aus diesem Anlass hatte die Forschungseinrichtung gestern zur Pressekonferenz geladen.

»Wenn man es wirklich ernst damit meint, die mittleren und unteren Einkommensschichten steuerlich zu entlasten, dann ist eine Einkommenssteuersenkung der falsche Weg«, stellte Fratzscher klar. Statt dessen sei eine Entlastung über die Mehrwertsteuer notwendig. Abgesehen von der bereits erwähnten hätte das aber keine der großen Parteien im Programm. Zur Begründung verw...