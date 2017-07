Reiten gegen den Krieg

Es war ein ungewöhnliches und prächtiges Bild, als die sieben Reiterinnen und Reiter, begleitet von vielen Radlern, auf dem Bremer Marktplatz eintrafen. Zusammen mit Aktiven der Bremer Friedensinitiativen hielten sie dort am Donnerstag abend eine eindrucksvolle Kundgebung mit Plakaten, Transparenten, Pace-Fahnen, Reden, Musik und Straßentheater ab. Es sprachen Ute Radermacher von den »Friedensreitern« und Barbara Heller vom Bremer Friedensforum. Eine Theatertruppe erzählte das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten weiter, Akteure waren auch die Kinder der Friedensreiter. Die Räuber, so die Fortsetzungsgeschichte, wären nämlich weiter am Leben. Sie wären Rüstungsunternehmer geworden, die Terror und Tod verbreiten. Die Stadtmusikanten forderten das Publikum auf, damit Schluss zu machen: »Etwas besseres als die Arbeit für den Tod finden wir überall!«

Die Tour auf Pferderücken unter dem Motto »Stoppt das Geschäft mit dem Tod! Nehmt den Kriegen die Waffen«, h...