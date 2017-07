Nazikommerz oder politisch?

Nachdem vor zwei Wochen mehr als 6.000 Neonazis an einem Festival unter dem Titel »Rock gegen Überfremdung« im süd­thüringischen Themar teilgenommen haben, steht der Kleinstadt morgen erneut ein Hetzevent von Faschisten bevor. Am Sonnabend werden rund 1.000 Besucher zum Konzert »Rock für Identität« erwartet. Wie am 15. Juli soll vermeintlichen Musikliebhabern eine Mischung aus politischen Reden einschlägig bekannter Neonazis und Auftritten von Bands mit Namen wie »Sturmwehr« und »Frontalkraft« präsentiert werden.

Bei dem Konzert vor zwei Wochen dürfte es sich um das größte Nazikonzert gehandelt haben, das jemals in Europa stattgefunden hat. Die Polizei war lediglich mit 1.000 Beamten vor Ort. Obwohl es zu zahlreichen Straftaten der Besucher kam, die u. a. zu Hunderten den Hitlergruß zeigten, schrieb die Polizei nur 46 Strafanzeigen. Kurz nach dem Festival hatte der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gefordert, man müsse das Versammlungsrecht...