Arpe, Solter

Im Herbst 2014 hatte der DEFA-Film »Sommerwege« (1960) Kinopremiere, mehr als 50 Jahre nach dem Tod des Regisseurs Johannes Arpe. Die junge Welt lobte das Werk als »beachtliche Charakterstudie«.

Arpe, der am kommenden Sonnabend vor 120 Jahren in Hamburg geboren wurde und 1962 in Kleinmachnow starb, war zwischen 1952 und 1962 ein vielbeschäftigter Film- und Fernsehschauspieler. 1959 drehte der vormalige Chemnitzer Schauspieldirektor und Leipziger Generalintendant seinen ersten Film. »Der alte junge Regisseur Johannes Arpe vermag seine große Erfahrung als Schauspieler und Theaterregisseur vortrefflich auf die Filmarbeit zu übertragen und hält den Handlungsablauf sicher und die Zügel straff in der Hand...