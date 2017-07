Imperium der guten Chancen

Mit dem bis heute anhaltenden System- und Finanzcrash ab 2007 hat eine »landfluchtartige« Bewegung von der Peripherie in die verbliebenen Wirtschaftszentren eingesetzt. Der Konzentrationsprozess auf die Metropolen Nord-, Mittel- und Westeuropas wirkt in zunehmendem Maße unmittelbar in das Leben des einzelnen EU-Bürgers hinein. Das legen die Demographen Rainer Klingholz und Stephan Sievert vom Institut für Bevölkerung und Entwicklung dar. Sie haben am Dienstag ihren Bericht zur Gegenwart und Zukunft der Europäischen Union in Berlin vorgelegt, »Europas demographische Zukunft – wie sich die Regionen nach einem Jahrzehnt der Krisen entwickeln«. Sie gehen für die nächsten Jahrzehnte nicht von einer Abmilderung der ökonomischen Verwerfungen seit Beginn des Krisenzustands aus. Die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen werden seit Euro-Einführung immer größer. Damit ist eine ganze neoliberale Theorie neuerlich widerlegt.

In den prosperierenden Zentren si...